بالفيديو..مطاردة مثيرة داخل مدرج مطار ليون

المصدر: البيان الالكتروني

شهد مطار مدينة ليون الفرنسية عملية مطاردة مثيرة، توجت بإلقاء عناصر الأمن القبض على رجل اقتحم بسيارته مدرج الهبوط.

وعرضت قناة "روسيا اليوم" لقطات مثيرة، تظهر لحظات المطاردة وتوقيف المخالف، فيما أسفر الحادث عن تعليق الرحلات من وإلى المطار.

فيما أكدت مصادر إعلامية، أن الرجل اقتحم ساحة المطار بسيارته، ودخل المدرج بسرعة مرتفعة، ثم حاول الفرار على القدمين من عناصر الأمن الذين كانوا يطاردونه.