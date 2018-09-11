يحمل رأس زوجته في حقيبة ويذهب إلى الشرطة

المصدر: البيان الالكتروني

دخل رجل هندي إلى مركز شرطة حاملاً في يده حقيبة بها رأس زوجته فقامت الشرطة باعتقاله على الفور.

وصرح مسؤولون بأن رجلاً يدعى ساتيش إس جي جاء إلى قسم الشرطة بمنطقة تشيكماغالاور حاملاً رأس زوجته بحقيبة واعترف بقتله زوجته وفقا لبي بي سي ووجهت الشرطة إلى الرجل تهمة القتل.

وتحوم الشكوك في أن الدافع إلى ارتكاب هذه الجريمه ربما يعود إلى شك الرجل في سلوك زوجته وأنها تقيم علاقة غير شرعية خارج نطاق الزواج، لكن مسؤولاً بارزاً في الشرطة قال إن الزوجة سبق وحضرت إلى الشرطة طلباً للمساعدة.

يذكر ان الزوجين مضى على زواجهما 7سنوات، و أثمر عن إنجاب طفلين.

وسيمثل الزوج أمام المحكمة الثلاثاء المقبل.