إحباط عملية تفجير زورق حوثي مفخخ في البحر الأحمر

أحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، عملية تفجير كانت تخطط لها ميليشيا الحوثي الانقلابية لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر بواسطة زورق مفخخ.
وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة باليمن اليوم إن التشكيل البحري في المنطقة تمكن من ضبط زورق مفخخ سيرته الميليشيا الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر، كان يحمل عبوات ناسفة ويسير بسرعة عالية تتجاوز خمسة وثلاثين ميلاً في الساعة في طريقه إلى المياه الدولية بالبحر الأحمر، لاعتراض إحدى السفن التجارية هناك.
وأكد أن الفرق العسكرية البحرية في الجيش اليمني، تمكنت من اعتراضه و إيقافه في إحدى الجزر غير الآهلة بالسكان.