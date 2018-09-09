إحباط عملية تفجير زورق حوثي مفخخ في البحر الأحمر

المصدر: وام

أحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش ‏اليمني، بدعم ‏من تحالف ‏دعم الشرعية، عملية تفجير كانت تخطط لها ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية ‏لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ‏بواسطة زورق مفخخ.‏

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة ‏باليمن اليوم ‏إن التشكيل البحري في المنطقة تمكن من ضبط زورق مفخخ سيرته ‏الميليشيا ‏الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر، كان ‏يحمل ‏عبوات ناسفة ويسير بسرعة عالية تتجاوز ‏خمسة ‏وثلاثين ميلاً في الساعة في طريقه إلى المياه ‏الدولية ‏بالبحر الأحمر، لاعتراض إحدى السفن ‏التجارية هناك.

وأكد أن الفرق العسكرية البحرية في ‏الجيش اليمني، تمكنت ‏من اعتراضه و ‏إيقافه في إحدى الجزر ‏غير الآهلة بالسكان.‏