مرشح لرئاسة البرازيل يتعرض للطعن في مسيرة انتخابية

المصدر: أ ف ب

سدد منفذ الهجوم الطعنة لبولسونارو أثناء حمله على الأعناق في مسيرة انتخابية

تعرض جاير بولسونارو، المرشح الرئاسي في البرازيل، للطعن أثناء مسيرة انتخابية الجمعة، ما أدى إلى إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الهجوم في ولاية ميناس غرايس جنوب شرقي البرازيل حيث ألقت الشرطة القبض على منفذه ضد المرشح الذي ينتمي إلى أقصى اليمين.

وخضع بولسونارو لجراحة لعلاج الإصابة أودع بعدها غرفة الرعاية المركزة، وفقا للأطباء الذين أكدوا أنه سوف يتماثل للشفاء قريباً، لكن عليه البقاء تحت الملاحظة لعشرة أيام داخل المستشفى.

وتلقى المرشح الرئاسي البرازيلي الطعنة التي أدت إلى إصابة بالغة في الأحشاء أثناء وجوده في مسيرة انتخابية محمولاً على الأعناق من قبل مؤيديه الذين أنزلوه وأودعوه سيارة توجهت إلى المستشفى على الفور.

ووصف الأطباء حالة بولسونارو بأنها "خطيرة لكن مستقرة" بسبب الطعنة التي تلقاها من الجاني الذي أعلنت الشرطة أنه أديليو أوبسيبو دي أوليفييرا، 40 سنة، مرجحة أنه مختل عقليا.