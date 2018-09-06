إطلاق نار داخل مصرف في أميركا يصيب عدداً من الأشخاص

المصدر: (أ ف ب)

أصيب عدد من الأشخاص بطلقات نارية داخل مصرف في مدينة سينسيناتي بولاية اوهايو في الوسط الغربي من أميركا الخميس، بحسب تقارير الاعلام والشرطة.

وقالت الشرطة على تويتر إنها "تحقق في ضلوع مطلق نار/ضابط شرطة في الحادث الذي وقع في مصرف فيفث ثيرد".

ووقع إطلاق النار في بهو المصرف، بحسب الشرطة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عدة أشخاص أصيبوا بعيارات نارية ونقلوا إلى المستشفى، وتم تأمين موقع الحادث عند الساعة 9/15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكر تلفزيون "دبليو كاي آر سي" أن اربعة مصابين أدخلوا مستشفى في إحدى المناطق.

وتواجدت أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادث وأغلق جزء من وسط المدينة، فيما هرعت العديد من عربات الاسعاف الى المكان.