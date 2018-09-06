العثور على أسرة كاملة متعفنة

المصدر: البيان الالكتروني

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بمصر ، اليوم الخميس، على أسرة كاملة متعفنة، داخل مسكنهم بقرية "الرملة" التابعة لبنها.

تلقى المقدم إبراهيم بحبح، رئيس مباحث مركز بنها، بلاغاً من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات بمنطقة المعهد الدينى بالرملة، وبالانتقال والفحص تبين وجود 4 أطفال ووالدهم فى حالة تعفن وفقا لصحيفة الأهرام.

تم نقل الجثث إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

وتبين اختفاء زوجة المجني عليه وعدم معرفة أحد من أهلها وجيرانها بمكانها.