أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن ويربك الحياة

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

قتل ستة أشخاص وأصيب عشرات آخرون أمس في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن، وتسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي صاحبته في اضطرابات كبيرة في حركة النقل وعمل الشركات.

وتسبب الإعصار «جيبي»، وهو الإعصار الـ21 في موسم الأعاصير في آسيا، أمس في سقوط أسطح بعض البنايات وانقلاب شاحنات نقل كما جرف ناقلة نفط راسية في خليج أوساكا (غرب) لتصطدم بجسر مؤدي لمطار كانساي.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا جراء الإعصار من بينهم رجل عمره 71 عاما في ولاية شيغا بعد أن سقط عليه مستودع بسبب الرياح العاتية، في حصيلة جديدة.

وقالت الإذاعة الوطنية «ان اتش كي» إن 164 شخصاً أصيبوا في مسار الإعصار لكن إصاباتهم ليست خطرة. وأدى التدمير في الجسر لعزل المطار عن البر الرئيسي للجزيرة ما تسبب في محاصرة نحو 3 آلاف شخص فيه.

وألغيت كافة الرحلات في مطار كانساي الذي قالت وسائل إعلام إن مدارجه وقبوه فاضت بمياه الأمواج التي سببها الإعصار، فيما تسبب الطقس السيئ في انقطاع الكهرباء وفوضى في قطاع النقل في كثير من أرجاء البلاد.

وضرب الإعصار «جيبي» ترافقه رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 216 كيلومتراً في الساعة. وعبرت الرياح التي تتحرك بسرعة كبيرة البلاد، ومع حلول المساء كانت على وشك مغادرة اليابسة نحو البحر من ايشيكاوا في وسط اليابان.

وأعلنت شركات الطيران أنها وفي إجراء احترازي ألغت أكثر من 700 رحلة جوية بينها العديد من الرحلات الدولية الواصلة والمغادرة في مطاري ناجويا واوساكا (غرب)، في حين تم تعليق العمل على العديد من خطوط السكك الحديد والعبارات. وتسبب الإعصار أيضاً في حرمان عشرات الآلاف من خدمات الكهرباء.

وبسبب الإعصار العنيف قررت المتاجر الكبرى في منطقة أوساكا بشكل خاص إغلاق أبوابها أمس.