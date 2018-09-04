5 قتلى و15 جريحاً في اصطدام حافلة بعمود في إسبانيا

المصدر: أ ف ب

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح الاثنين جرّاء اصطدام حافلة ركاب بأحد أعمدة جسر في شمال إسبانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلّية.

وقال متحدّث باسم حكومة مقاطعة أستورياس لوكالة فرانس برس إن الحادث وقع قرابة الظهر في أفيليس على بعد 20 كيلومترا من خيخون، مشيراً إلى أن القتلى الخمسة هم جميعاً من ركّاب الحافلة.

وأضاف إن سائق الحافلة نجا من الموت لكنّه أصيب بجروح خطرة وقد اضطر الأطباء لبتر أحد أطرافه.

من جهتها، قالت متحدّثة باسم خدمات الطوارئ إن الحافلة "اصطدمت بأحد أعمدة جسر" لأسباب لا تزال مجهولة لا سيما وأن الحادث وقع في وضح النهار.

وأظهرت صور للحادث العمود الضخم وقد شقّ مقدّمة الحافلة الى نصفين بينما استحال نصفها الأمامي كومة حطام من جراء قوة الاصطدام.

وفي مارس 2016 أسفر حادث حافلة في كاتالونيا (شمال شرق) عن مصرع 13 طالباً أجنبياً.