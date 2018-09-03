(فيديو) احتراق أقدم وأعرق متاحف البرازيل

المصدر: أ ف ب

اجتاح حريق ضخم الأحد متحف ريو دي جانيرو الوطني أحد أقدم متاحف البرازيل من دون أن يسفر عن وقوع ضحايا حتى الان.

واندلع الحريق، الذي لم تعرف أسبابه بعد، عند الساعة 19,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 22,30 ت غ)مساء أمس، بينما كان المتحف مغلقا أمام الزوار على ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية.

وقال ناطق باسم فرق الإطفاء في ريو دي جانيرو لوكالة فرانس برس "حتى الآن لم ترد أي تقارير عن وجود ضحايا. انتشر الحريق بسرعة. فثمة الكثير من المواد القابلة للاشتعال" فيه.

وتظهر مشاهد بثتها محطة "تي في غلوبو" المبنى المهيب البالغ مساحته 13 ألف متر مربع في الجزء الشمالي من المدينة فيما النيران مستعرة فيه على مدى ساعات.

ورغم حضور فرق الاطفاء بسرعة، امتد الحريق إلى مئات القاعات في المتحف آتيا على كل شيء. وبعد أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة من بدء مكافحته، لم يكن الاطفائيون قد احتوا الحريق على ما أفاد أحد مصوري وكالة فرانس برس.

ويعتبر المتحف، الذي أسسه الملك جواوا السادس العام 1818، من أقدم المتاحف وأعرقها في البرازيل. وتضم هذه المؤسسة الثقافية والعلمية أكثر من 20 مليون قطعة قيمة.