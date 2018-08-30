(فيديو) حريق مهول يلتهم مصنعاً في ملبورن الأسترالية

المصدر: البيان الالكتروني

اندلع حريق كبير صباح اليوم في مصنع بمدينة ملبورن الأسترالية، وذكرت "يورونيوز" أن الحريق أصاب مستودعاً، تصاعدت منه أعمدة ضخمة من سحب الدخان، التي ارتفعت بشكل أمكن ملاحظتها بالعين المجردة من مسافات واسعة، وسط تحذيرات للسكان من انبعاث دخان سام من المصنع، بدائرة نصف قطرها كيلومترين، ونصح السكان الذين يعيشون في الضواحي القريبة، بإغلاق نوافذهم وأبوابهم بسبب الدخان، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما أجبر الحريق سلطات المدينة على إغلاق عدة مدارس يوم الأربعاء.

وبحسب إدارة الإطفاء في المدينة فإن أكثر من 100 من رجال الإطفاء و30 من سيارات الإطفاء، يحاولون مكافحة الحرائق التي اندلعت في المصنع الواقع بمنطقة West Footscray. ويعملون على إخمادها باستخدام الرافعات.

وقال القائم بأعمال نائب رئيس شرطة الإطفاء في ملبورن كين براون للصحفيين إن رجال الإطفاء تمكنوا من وقف الحريق من الانتشار إلى مبان قريبة.