امرأة تنتقم من زوجها بحرقه

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت امرأة تبلغ من العمر 56 عاما على حرق زوجها الستيني مساء أمس، بمادة البنزين بعدما نشب بينهما شجار داخل منزلهما العائلي بالجزائر.

ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية، فقد نشب شجار عنيف بين الرجل وزوجته تبادلا فيه الضرب والتشابك بالأيادي، حيث ثارت ثائرة الزوجة التي تعوّد الأخير على الاعتداء عليها بالضرب المبرح.

وسكبت الزوجة كمية من البنزين على جسدها ثم على زوجها وأضرمت فيه النار، ثم خرجت من المنزل في حالة هستيرية وذعر كبير وهي تصرخ وتجري، واتجهت إلى مصالح الأمن الحضري الرابع.

في الوقت الذي كان الزوج يصرخ ويصارع لهيب النار الذي أتى على كامل جسمه، تدخل بعض الجيران وساعدوه في إطفاء لهيب النار المشتعلة في جسمه، كما اتصلوا بمصالح الحماية المدينة التي حضرت على الفور.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى الجهوي وسط المدينة، وتم تحويله مباشرة إلى قسم الإنعاش.

وحسب مصادر طبية، فإن الزوج أصيب بحروق خطيرة من الدرجة الثانية والثالثة وحالته حرجة، كما تم تحويل زوجته إلى قسم جراحة النساء لإصابتها بحروق في مناطق عدة من جسمها.

وعاش الزوجان أعواما طويلة إلى جانب بعضهما البعض، إذ لهما خمسة أبناء كما أن لهم أحفادا أيضا لكن تراكم المشكلات العائلية بينهما تحول إلى كارثة مؤخرا.