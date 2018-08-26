4 قتلى و11 مصاباً في إطلاق نار بجاكسونفيل الاميركية

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

أسفر إطلاق نار الاحد في مدينة جاكسونفيل في شمال شرق ولاية فلوريدا الاميركية عن "عدد من القتلى" بحسب ما افاد مكتب الشريف في المدينة عبر تويتر.

وغردت الشرطة على حسابها "إطلاق نار كثيف في جاكسونفيل لاندينغ. ابتعدوا من المنطقة. المنطقة غير آمنة حاليا"، ثم أضافت لاحقا "عدد من القتلى في المكان ونقل عدد منهم".

 

وأفادت شبكة سي ان ان ووسائل اعلام اخرى ان إطلاق النار حصل خلال مسابقة لألعاب الفيديو.

في غضون ذلك، قالت "روسيا اليوم" نقلاً عن قناة "نيوز 4 جاكس" المحلية، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأمريكية.

 

 

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