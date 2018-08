4 قتلى و11 مصاباً في إطلاق نار بجاكسونفيل الاميركية

أسفر إطلاق نار الاحد في مدينة جاكسونفيل في شمال شرق ولاية فلوريدا الاميركية عن "عدد من القتلى" بحسب ما افاد مكتب الشريف في المدينة عبر تويتر.

وغردت الشرطة على حسابها "إطلاق نار كثيف في جاكسونفيل لاندينغ. ابتعدوا من المنطقة. المنطقة غير آمنة حاليا"، ثم أضافت لاحقا "عدد من القتلى في المكان ونقل عدد منهم".

**IMPORTANT** If you are hiding in The Landing. Call 911 so we can get to you. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT