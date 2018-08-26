فقدان نحو 30 شخصا بعد ارتطام سفينة باليابسة في أستراليا

المصدر: وام

أعتبر نحو 30 شخصا في عداد المفقودين في غابات تنتشر بها التماسيح بين أشجار المانجروف بعد أن ارتطمت "سفينة صيد" كانت تقلهم باليابسة اليوم عند الساحل الشمالي الشرقي لاستراليا عثر عليها فيما بعد مهجورة عند مصب نهر دينتري في شمال ولاية كوينزلاند.

وأكدت قوات حرس الحدود الأسترالية أنه تم تحديد مكان 11 شخصا على الأقل ممن كانوا على متن القارب وتم احتجازهمK إلا أن السلطات مازالت تبحث عن حوالي 30 شخصا يعتقد أنهم يختبئون في منطقة المتنزه الوطني الشعبي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في أستراليا إن "الأولوية بالنسبة لنا التأكد من سلامة الأشخاص الذين كانوا على متن سفينة الصيد".