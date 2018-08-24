مصرع عربي ألقى بنفسه من أعلى الحرم في صحن الكعبة

المصدر: البيان الالكتروني

لَقِيَ مقيم من جنسية عربية، مصرعه صباح اليوم، بعد أن ألقى نفسه من أحد أدوار المسجد الحرم؛ حيث سقط في صحن المطاف وتوفي في الحال.

وقد باشرت الجهات المعنية الحادث لمعرفة تفاصيل أكثر عن أسباب الواقعة وفقا لصحيفة سبق.

وقال المتحدث الإعلامي باسم القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام: في الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم، باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي؛ مما أدى إلى وفاته فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج.

وأضاف: تم نقل المصابين إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة، وما زالت إجراءات الضبط والاستدلال مستمرة.