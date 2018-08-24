(فيديو) إطلاق نار بالقرب من وزارة الخارجية الروسية

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أمس الخميس أن اثنين من ضباط الشرطة تعرضا لاطلاق النار بالقرب من مبنى وزارة الخارجية فى موسكو.

وأصيب أحد الضابطين فى الهجوم، بينما أشارت تقارير الى ان المهاجم، وهو رجل مجهول، أصيب باصابات بالغة عندما رد ضابطا الشرطة على اطلاق النار.

وقالت تقارير غير مؤكدة ان المهاجم (30 عاما) رجل من منطقة شمال القوقاز، ولم ترد معلومات أخرى عن الحادث.

كانت تقارير إخبارية قد ذكرت في وقت سابق اليوم ان مجهولا هاجم اثنين من رجال الشرطة المختصين بحراسة المقرات الدبلوماسية وسط العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن إصابة أحدهما في رجله.