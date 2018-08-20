مقتل 12 شخصا جراء زلزال في إندونيسيا

المصدر: وام

لقي 12 شخصا حتفهم جراء زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب أمس " الأحد " منطقة قريبة من جزيرة "لومبوك" الإندونيسية السياحية وفقا للبيانات الأولية.

وقال الناطق باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية سوتوبو نوغروهو في تصريح اليوم إن القتلى فارقوا الحياة جراء بقائهم تحت المباني المنهارة أو بسبب تعرضهم لسكتات القلب مشيرا إلى تضرر 1800 مبنى جراء الزلزال.

كان زلزال بقوة 6.9 درجة قد ضرب جزيرة لومبوك في الخامس من أغسطس الجاري وتسبب في سقوط 460 قتيلا وإصابة سبعة آلاف و800 شخص فضلا عن نزوح أكثر من 417 ألف شخص.