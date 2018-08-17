شاهد.. انهيارات جبلية في الهند والصين

المصدر: البيان الالكتروني

تتسبب انهيارات صخرية كبيرة في إغلاق أحد شوارع مدينة "أوتارانتشال" شمال الهند.

ويُعزى هذا الحادث إلى الطبيعة الجيولوجية للمنطقة وتأثّرها بالعوامل الجوية.

في سياق متصل، وقع انهيار جبلي شديد في ضواحي بكين، بسبب غزارة الامطار، حيث سقطت صخرة ضخمة من أعلى الجبل، مما أدى إلى إغلاق الطريق. وبلغ حجم الانهيار 30000 متر مكعب، من دون أن تسجل أية إصابة سواء في الأفراد أو المركبات العابرة لهذا الطريق.

Massive landslide caught on film near Beijing pic.twitter.com/A5QMCENp9G — Ruptly (@Ruptly) August 13, 2018