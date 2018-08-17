بالصور انزلاق طائرة صينية خارج المدرج

المصدر: أ ف ب

قال مسؤولون إن طائرة ركاب صينية انزلقت خارج المدرج في المطار الدولي الرئيسي بالفلبين، وسط أمطار غزيرة، مما اضطر السلطات إلى إلغاء أو تحويل وجهات رحلات اليوم الجمعة.

وألغيت 69 رحلة محلية أو دولية على الأقل، بينما جرى تحويل 12 رحلة أخرى بعدما اضطرت السلطات لإغلاق المهبط الرئيسي في مطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا جراء الحادث.

وانحرفت طائرة بوينج 737 تابعة لشركة "شيامن إيرلاينز" خارج مهبط الطائرات حيث كانت تهبط في منتصف ليل الخميس/الجمعة تقريبا، حتى توقفت في منطقة عشبية بالقرب من السياج. وانفصل محرك وإحدى الاطارات عن جسم الطائرة.

وقال إد مونريال، المدير العام لهيئة مطار مانيلا الدولي، إنه تم إجلاء جميع الركاب وعددهم 157 شخصا بسلام من الطائرة.

وأشار مونريال للصحفيين إلى ان الطائرة "انحرفت عن مسارها" في محاولتها الأولى للهبوط، ثم فقدت الاتصال ببرج مراقبة المطار في المحاولة الثانية.

وأضاف: "أولويتنا الآن هي إعادة فتح مدرج المطار على الفور لكننا لا نتسرع لأننا نقدر سلامة وأمن جميع الأشخاص."

وقال مونريال إن هيئة المطار استأجرت اثنين من الروافع المتحركة لنقل الطائرة وهي العملية التي يأمل المسؤولون أن تنتهي بحلول الخامسة فجر السبت (2100 بتوقيت الجمعة).

وتم استخراج مسجل بيانات رحلة الطائرة، لكن هيئة الطيران المدني في الفلبين ليس لديها القدرة على تفريغ محتوياته وستضطر إلى إرساله إلى سنغافورة للتحقيق.

ويبحث المحققون في عوامل مختلفة، بما في ذلك الطقس والتكنولوجيا والاتصالات بين الطيار وبرج المراقبة بالمطار، كأسباب محتملة للحادث.