غرق 22 طفلاً وامرأة بالسودان

المصدر: البيان الالكتروني

توفي صباح اليوم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل غرقا 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة ،حيث كانوا في طريقهم للوصول لمدارس كبنة الأساسية.

وأفادت معلومات وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا) أن المركب كانت تقل أكثر من 40 تلميذا بينهم مجموعة من الأشقاء ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية ومحلية أبو حمد لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث.

ونعى معتمد محلية البحيرة اللواء أمن عبد الرحمن محمد خير واتحاد طلاب الولاية الشهداء من تلاميذ وحدة كبنة الإدارية.

يذكر أن المرأة التي كانت مع التلاميذ تعمل مسؤولة للإحصاء بمستشفى كبنة.

ووقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع شدة التيار.