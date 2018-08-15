زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب وسط شرق إيطاليا

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات وسط شرق ايطاليا مساء الثلاثاء، كما ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، لكنها لم تسفر على ما يبدو إلا عن أضرار طفيفة.

وقد وقعت الهزة في الساعة 23،48 (21،48 ت غ) قرب مونتيلسيفون في موليزي، على عمق 19 كلم، حسب التقديرات الأولية للمعهد. وفي ابريل، تعرضت المنطقة لهزة بقوة 4،2 درجات.

وأعلن الدفاع المدني على حسابه في تويتر "لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار، كما يتبين من التقارير الأولية التي تلقتها مختلف الفروع".

وأضاف عناصر الاطفاء أنهم لم يتلقوا أي نداء للمساعدة.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تحدث مستخدمون للانترنت عن الرعب الذي أصاب الناس لدى وقوع الهزة التي دفعت بقسم منهم إلى تمضية الليل في العراء.

وقال عمدة مونتيسيلفون فرانكو بالوتا في تصريح لصحافييين إن منطقته تعرضت لأضرار طفيفة، مشيرا الى تصدعات في بعض الطرق. لكن نصف المنطقة حرم من التيار الكهربائي.

وقسم كبير من أراضي ايطاليا التي تقع بين الصفيحتين الاوروآسيوية والأفريقية معرض لخطر زلزالي كبير.

وتسجل آلاف الهزات كل سنة، وإن كان القسم الأكبر منها لا يشعر به الناس.

وتسجل الأضرار عموما في ايطاليا لدى وقوع هزات تفوق قوتها 5،5 درجات، كما يقول المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين. لكن هزة وقعت في آ اغسطس 2017 وبلغت قوتها أربع درجات، أدت الى انهيار عدد كبير من المباني في جزيرة إيشيا قبالة سواحل نابولي واسفرت عن وقوع قتيلين.