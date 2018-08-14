مصرع 10 أشخاص جراء حريق بدار مسنين فى تشيلى

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخبارى أن عشر نساء لقين حتفهن اليوم الثلاثاء في حريق بدار لرعاية المسنين في تشيلي.

وأوضح موقع إيمول الإخبارى في تشيلى أن الحريق اندلع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم فى الدار الواقعة فى مدينة تشيوجويانتى على بعد 500 كيلومتر جنوبى العاصمة سانتياجو دى تشيلي.

وذكر الموقع الإخباري أن النساء العشر اللآتي قضين نحبهم لم يتمكن من الفرار من الحريق لأنهن واجهن صعوبة في السير للهرب.

ونقل عن حارس أمن قوله إنه سمع انفجارا قبل اندلاع الحريق بوقت قصير ، مما يشير إلى أنه ربما يكون الحريق ناجما عن تماس كهربائى .