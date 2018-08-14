22 قتيلا في حادث سير بالاكوادور

المصدر: أ ف ب

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون في حادث تصادم حافلة على مشارف العاصمة كيتو، بحسب ما افادت أجهزة الطوارئ الثلاثاء، كما ذكر مسؤولون ان فنزويليين وكولومبيين من بين القتلى.

واصطدمت الحافلة بعربة أخرى على بعد 30 كلم شرق كيتو، بحسب مكتب الطوارئ الاكوادوري.

وقالت أجهزة الطوارئ أنه تم تبليغ سفارات القتلى الاجانب بالحادث.

والاحد قتل 12 شخصا واصيب 30 اخرين عندما انحرفت حافلة كانت تقل مشجعي نادي برشلونة لكرة القدم، أكثر نوادي كرة القدم شعبية في الاكوادور، عن الطريق وانقلبت.

وتعتبر حوادث الطرق من بين أهم أسباب الوفاة في الاكوداور. وبحسب منظمة "جستيكيا فيال" يلقى سبعة أشخاص مصرعهم ويصاب نحو 80 في المعدل في حوادث السير يومياً.

و96 بالمئة من هذه الحوادث سببها اخطاء بشرية بسبب السائق، بحسب أرقام المنظمة.