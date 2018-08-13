حرائق تلتهم 1.6 مليون فدان في الولايات المتحدة

المصدر: Ⅶ واشنطن - رويترز

أعلنت السلطات الأميركية أن ست حرائق ضخمة جديدة اندلعت في الولايات المتحدة ما أدى إلى ارتفاع عدد الحرائق الضخمة المشتعلة بالفعل عبر البلاد إلى أكثر من 100 مع توقع اندلاع مزيد من الحرائق في مطلع الأسبوع بسبب صواعق البرق التي تضرب الأراضي الجافة.

وأعلن المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات أن أكثر من 30 ألف فرد من بينهم عناصر إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة ونحو 140 من أستراليا ونيوزيلندا يكافحون هذه الحرائق التي أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان. وتوقع كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في أوكلاهوما جيريمي جرامز في مقابلة حدوث مزيد من الحرائق الجديدة.

وأضاف إن أماكن بمنطقة جبال روكي تشهد عواصف رعدية جافة أدت إلى صواعق برق في حين أن شمال غربي الولايات المتحدة يواجه أوضاعاً مناخية خطيرة في ما يتعلق بالحرائق تشمل الرياح القوية وانخفاض الرطوبة النسبية.

وقال المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن عناصر الإطفاء واجهوا يوماً آخر من درجات الحرارة المرتفعة جداً والرياح القوية أول من أمس.

واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو وكانت كاليفورنيا أكثر الولايات تضرراً.

وأظهرت لقطات فيديو طياري الحرس الوطني في كاليفورنيا وطياري الحرس الوطني الأميركي يرشون الماء على أكبر حريق في كاليفورنيا إلى الآن، وهو الحريق الذي أتى اعتباراً من أول من أمس على أكثر من 328 ألفاً و226 فداناً.