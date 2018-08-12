قتلى وجرحى بهجومين انتحاريين في باكستان

المصدر: إسلام آباد - وكالات

أصيب ستة أشخاص بينهم ثلاثة من المهندسين الصينيين جراء هجوم انتحاري استهدف الحافلة التي كانت تقلهم إلى موقع العمل في مشروع سينداك للمعادن في منطقة شاغاي، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من الحافلة مما أدى إلى إصابة العاملين في المشروع وتم نقلهم إلى مدينة كراتشي لتلقي العلاج.

وفي حادث منفصل، لقي ثلاثة من عناصر الشرطة حتفهم وأصيب شرطيان آخران بجروح، أمس، عندما فتح مسلحون النار على نقطة تفتيش في منطقة كرغانالا في إقليم جيلجيت - بلتستان الشمالي كان يحرسها 12 من عناصر الشرطة وقت الهجوم الإرهابي. وذكرت الشرطة المحلية أن احد المهاجمين قتل في تبادل إطلاق النار وتأتي أعمال العنف الأخيرة بعد قيام متشددين الأسبوع الماضي بإحراق 12 مدرسة في منطقة ديامر.