27 قتيلاً وتشريد الآلاف جراء الأمطار بالهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

تسبّبت الفيضانات في الهند، بمصرع ما لا يقل عن 27 شخصاً وتشريد الآلاف في ولاية كيرالا الجنوبية، وفق ما أعلن مسؤولون، أمس، ما دفع الولايات المتحدة إلى توجيه تحذير لرعاياها بالبقاء بعيداً من هذه المنطقة السياحية.

وأعلنت السلطات بأن الأمطار المستمرة منذ 48 ساعة، أدت إلى تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص، وفقد البعض وإغراق أراض في مناطق منخفضة.

وأضافت أن القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث والقوات المسلحة تساعد في عمليات الإغاثة والإنقاذ. وقال رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي في جايان، إنه جرى فتح 24 سداً حتى الآن في إجراء لم يسبق له مثيل ينبئ بخطورة الوضع. وأضاف: «على المقيمين عند المنحدرات تحت هذه السدود أن يتوخوا الحذر».