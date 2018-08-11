مقتل أربعة في كندا بإطلاق نار

المصدر: فريدريكتون - رويترز

قتل أربعة أشخاص، بينهم ضابطا شرطة، في إطلاق نار وقع شرقي كندا، أمس، في أحدث واقعة عنف بأسلحة نارية في البلاد أثارت دعوات لفرض حظر على حمل السلاح في المدن. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به. وجاءت الواقعة بعد ثلاثة أسابيع فقط من قتل مسلح لشخصين بشارع مزدحم في تورونتو وإصابته 13 آخرين قبل أن ينتحر.

وقالت شرطة فريدريكتون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة وهي عاصمة إقليم نيو برونزويك، إنّ اثنين من القتلى من ضباط الشرطة، إلا أنها لم تقدّم تفاصيل عن ملابسات إطلاق النار ولم تنشر أسماء الضحايا. وأضافت أن المشتبه به يخضع للعلاج من إصابات خطيرة.

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً وأغلقت المنطقة قبل أن تتأكد من أن الوضع آمن وتعيد فتحها. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو على «تويتر»: «أنباء فظيعة وردت من فريدريكتون، قلبي مع كل من تضرر من إطلاق النار هذا الصباح، نتابع الوضع عن كثب».