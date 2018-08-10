اصطدام طائرة مغربية بأخرى تركية في مطار أتاتورك

المصدر: البيان الالكتروني

ذكر موقع "أيرونوتيك أونلاين"، الجمعة، إن طائرة دريملاينر "B787" تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، اصطدمت بأخرى تنتمي للخطوط التركية، بعد لحظات قليلة على وصولها من نيويورك.

وقال المصدر إن الحادث وقع في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، وتسبب في أضرار للطائرتين، لكنه لم يخلف أي إصابات، مضيفا "وقع الاصطدام حين كانت الطائرة المغربية تسير على المدرج فيما كانت الطائرة التركية متوقفة".

وتم سحب الطائرتين إلى المصلحة التقنية لإجراء مزيد من التحقيقات، وفقا لسكاي نيوز عربية.

فيما قال موقع "ليكونوميست" المغربي، إن الطائرة المغربية اصطدمت بالجهة الخلفية لطائرة تركية من نوع "بوينغ B777"، مشيرة إلى أن أسباب وقوع الحادث لا تزال مجهولة.