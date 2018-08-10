(فيديو) ماذا يحدث للعالم؟

ثورة بركان كيلوا في هاواي.. حرائق كاليفورنيا، حرائق اليونان، حرائق اسبانيا، موجة حر في المانيا ثم حرائق في غابات بافاريا،، أعاصير وفيضانات في الصين واليابان، طوفان في الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا في عز الصيف.. إلخ.

فهل هي كوارث طبيعية عادية تزامنت بالصدفة ببعضها؟ أم أن نتائج الاحتباس الحراري بدأت تتجسد على أرض الواقع؟ ام هو تغير مناخي بدا في الأفق؟

ففي فترة وجيزة حدث التالي:

ثوران بركان كيلوا في هاواي:

حرائق كاليفورنيا:

حرائق اليونان:

حرائق البرتغال:

حرائق اسبانيا:

اعصارديربيشاير الإنجليزية:

إعصار ناري عنيف ناتج عن اختلاط الهواء البارد بالهواء الساخن المتكون من حريق مصنع للبلاستيك في مقاطعة “ديربيشاير الإنجليزية”

المصدر: Leicestershire Fire and Rescue Service pic.twitter.com/MIoLwo2ekq — ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) August 8, 2018

زلزال اندونيسيا:

131 قتيلاً جراء زلزال إندونيسيا وأكثر من 156 ألف شخص بدون مأوىhttps://t.co/BjUDHZ1jHa#فرانس_برس pic.twitter.com/trNZCUHY3z — فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 8, 2018

فيضانات الصين:

هطلت أمطار غزيرة في مدينة يولين بمقاطعة شانشي شمال غربي #الصين، ووصل منسوب المياه إلى 100 مم على الأقل خلال الليل pic.twitter.com/qyzn14eJmc — CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 8, 2018

انهيارات طينية في سويسرا:

بعد فترة من الجفاف تلتها عواصف مطرية غزيرة.. انهيارات طينية مرعبة شهدتها قرية "جيروجني" في #سويسرا

فيديو:francios voeffray- Delphine thurre- ITV pic.twitter.com/yGYihGkzMN — ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) August 9, 2018

فيضانات الصحراء الكبرى في عز الصيف