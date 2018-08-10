(فيديو) ماذا يحدث للعالم؟

التاريخ:

ثورة بركان كيلوا في هاواي.. حرائق كاليفورنيا، حرائق اليونان، حرائق اسبانيا، موجة حر في المانيا ثم حرائق في غابات بافاريا،، أعاصير وفيضانات في الصين واليابان، طوفان في الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا في عز الصيف.. إلخ.

فهل هي كوارث طبيعية عادية تزامنت بالصدفة ببعضها؟ أم أن نتائج الاحتباس الحراري بدأت تتجسد على أرض الواقع؟ ام هو تغير مناخي بدا في الأفق؟

ففي فترة وجيزة حدث التالي:

ثوران بركان كيلوا في هاواي:

حرائق كاليفورنيا:

 

حرائق اليونان:

حرائق البرتغال:

 

حرائق اسبانيا:

اعصارديربيشاير الإنجليزية:

زلزال اندونيسيا:

فيضانات الصين:

انهيارات طينية في سويسرا:

فيضانات الصحراء الكبرى في عز الصيف

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