(فيديو) ماذا يحدث للعالم؟

ثورة بركان كيلوا في هاواي.. حرائق كاليفورنيا، حرائق اليونان، حرائق اسبانيا، موجة حر في المانيا ثم حرائق في غابات بافاريا،، أعاصير وفيضانات في الصين واليابان، طوفان في الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا في عز الصيف.. إلخ.
فهل هي كوارث طبيعية عادية تزامنت بالصدفة ببعضها؟ أم أن نتائج الاحتباس الحراري بدأت تتجسد على أرض الواقع؟ ام هو تغير مناخي بدا في الأفق؟
ففي فترة وجيزة حدث التالي:
ثوران بركان كيلوا في هاواي:
حرائق كاليفورنيا:
ولاية #كاليفورنيا الأمريكية تعاني من #حرائق قد تكون الأضخم في تاريخ البلاد#rtarabic pic.twitter.com/QPftx8kG68— RT Arabic (@RTarabic) August 8, 2018
حرائق اليونان:
حرائق البرتغال:
أكثر من ألف رجل إطفاء يشاركون في إخماد #حرائق جنوبي #البرتغال#rtarabic pic.twitter.com/PNKyZdon9M— RT Arabic (@RTarabic) August 8, 2018
حرائق اسبانيا:
#حرائق الغابات بالقرب من #فالنسيا في #إسبانيا#rtarabic pic.twitter.com/tzHHbf4AKU— RT Arabic (@RTarabic) August 8, 2018
اعصارديربيشاير الإنجليزية:
إعصار ناري عنيف ناتج عن اختلاط الهواء البارد بالهواء الساخن المتكون من حريق مصنع للبلاستيك في مقاطعة “ديربيشاير الإنجليزية”— ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) August 8, 2018
المصدر: Leicestershire Fire and Rescue Service pic.twitter.com/MIoLwo2ekq
زلزال اندونيسيا:
131 قتيلاً جراء زلزال إندونيسيا وأكثر من 156 ألف شخص بدون مأوىhttps://t.co/BjUDHZ1jHa#فرانس_برس pic.twitter.com/trNZCUHY3z— فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 8, 2018
فيضانات الصين:
هطلت أمطار غزيرة في مدينة يولين بمقاطعة شانشي شمال غربي #الصين، ووصل منسوب المياه إلى 100 مم على الأقل خلال الليل pic.twitter.com/qyzn14eJmc— CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 8, 2018
انهيارات طينية في سويسرا:
بعد فترة من الجفاف تلتها عواصف مطرية غزيرة.. انهيارات طينية مرعبة شهدتها قرية "جيروجني" في #سويسرا— ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) August 9, 2018
فيديو:francios voeffray- Delphine thurre- ITV pic.twitter.com/yGYihGkzMN
فيضانات الصحراء الكبرى في عز الصيف