319 ضحايا زلزال"لومبوك" في إندونيسيا

المصدر: وام

أعلنت السلطات الاندونيسية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الاحد الى 319 قتيلا فيما تواجه فرق الانقاذ صعوبة في الوصول الى المناطق المنكوبة مع وقوع عدة هزات ارتدادية .

وقال وزير الامن الاندونيسي ويرانتو اليوم ان الحصيلة الاخيرة تفيد بمقتل 319 شخصا في الزلزال الذي بلغت قوته 6,9 درجات..بينما كانت الحصيلة الرسمية الاخيرة تشير الى مقتل 164 شخصا. وتم احصاء 355 هزة ارتدادية متفاوتة القوة منذ الاحد وفقا للناطق باسم الوكالة الوطنية لادارة الكوارث .

وتسبب الزلزال ايضا في اصابة 1400 شخص على الاقل وتشريد 156 ألف شخص.

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