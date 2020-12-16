ضبط عصابة دولية تستغل الأطفال في مواد إباحية

المصدر: د ب أ

ضبطت الشرطة الإيطالية عصابة دولية تستغل الأطفال في مواد إباحية عبر الإنترنت"، وتم تحديد هوية أكثر من 400 شخص تبادلوا المواد الإباحية التي يتم فيها استغلال الأطفال، وذلك بعد عملية كبيرة للشرطة الإيطالية.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان اليوم الأربعاء "إنها أكبر عملية للشرطة في السنوات الأخيرة ضد استغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر الإنترنت"، وجاءت نتيجة عامين من التحقيقات السرية.

وكشفت التحقيقات عن وجود 159 مجموعة وقناة على تطبيقي "واتس آب" و"تليجرام" اعتادت على مشاركة صور ومقاطع فيديو لقصَّر يتعرضون للاعتداء الجنسي، بما في ذلك أطفال صغار، بحسب الشرطة.

وشارك نحو 432 شخصا في النشاط، من بينهم 81 إيطاليا و351 أجنبيا. وقالت الشرطة إن 15 منهم تم القبض عليهم "متلبسين".

وتم تحديد هوية اثنين ممن تردد أنهم مديريين لمجموعات المواد الإباحية للأطفال، حيث تبين أن أحدهما هو أخصائي بصريات عمره 71 عاما من نابولي والآخر عمره 20 عاما من البندقية.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الآخرين يعملون في مختلف الوظائف، بما في ذلك مهنيون وعمال وطلاب ومتقاعدون ورجل شرطة محلي، وتتراوح أعمارهم بين 18 و71 عاما.

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