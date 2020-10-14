السيسي يصدر قائمة بالمعينين في مجلس الشيوخ

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ.

ونشرت صحيفة اليوم السابع، أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ، من الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب، والنظرة الأولى على قائمة الأسماء للمعينين في مجلس الشيوخ يكشف كيف تتسم القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها.

بالإضافة إلى التمثيل القوى للمرأة والتي جاءت على النحو التالي: عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق عضوا بمجلس الشيوخ، و‏محمود مسلم رئيس تحرير الوطن عضوا بمجلس الشيوخ، و‏د. عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس ادارة المصري اليوم عضوا بمجلس الشيوخ، ‏وطارق سعده نقيب الإعلاميين عضوا بمجلس الشيوخ، و‏ناديه مبروك رئيس الإذاعة السابق عضوا بمجلس الشيوخ، و‏السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع عضوا بمجلس الشيوخ، و‏خلف الزناتي نقيب المعلمين عضوا بمجلس الشيوخ، و‏الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق عضوا بمجلس الشيوخ.

‏وضمت القائمة كل من :" كوثر محمود نقيب التمريض عضوا بمجلس الشيوخ، ‏محمد سمير عبدالجليل عضوا بمجلس الشيوخ، و‏الصحفي إبراهيم حجازي، وهاني صلاح محمد، وطارق علي، وبهاء أبوشقة، ومحمد محمود منصور، أكمل سامي نجاتي، محمد مجدي فريد، علاء الدين مصطفى، أحمد محمد السعيد، خالد عبدالمنعم، عمر نبيل عبدالرحمن، أعضاء بمجلس الشيوخ، وهاني حمدي، وإيهاب زكريا عطالله، وعياد راغب، وجميل حليم حبيب، ‏ومحمود سيد محمود، ومحمد محمود ثروت، ومحمد مصطفى شردي، وإبراهيم السيد عقيلة، ومحمد فرج حافظ، وحافظ أبوشوشة، ويحي شوقي محمد، وأحمد عبدالعزيز محمد خالد مصطفى أحمد، ومحمد عبدالسلام، ورمضان سرحان، محمد محمد زكي، السعدي عبدالحميد، وهدى عبدالناصر، ويحيى الفخراني".

كما ضمت القائمة :" محمد ماهر مصطفى أبوغالي، أشرف ثابت سعد الدين، محمود محمد صلاح سعد -محمود أشرف أبوالنصر، عبدالله أمين محمود، محمد عمر مصطفى، يوسف السيد عامر ، ضياء إسماعيل مصطفى، أحمد عبدالله سيد، محمد شوقي، و‏محمد صلاح الدين بدري، اللواء هارون أبوسحلي، والدكتور نبيل دعبس، الربان عمر صميدة، عبدالعزيز النحاس".

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