ترامب يعلن نتيجة فحصه الأخير لكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية لمجموعة من مؤيديه، نشرت الأحد، إن "نتيجة فحص فيروس كورونا له جاءت سلبية تماما"، رغم أن فريقه الطبي رفض الكشف عن نتيجة اختباراته للكشف عن الفيروس.

ويعد ذلك أول إعلان صريح من الرئيس الأميركي على خلوه "تماما" من الفيروس الذي أصيب به قبل أيام، وأدخل بسببه مستشفى والتر ريد قرب واشنطن، إلا أنه غادر المركز بعد أربعة أيام وزاول نشاطه الرئاسي.

وقال، الرئيس الأميركي، في المكالمة المنشورة على موقع يوتيوب إنه سيتوجه إلى فلوريدا يوم الاثنين، في إطار حملته الانتخابية.

وكان، ترامب، قد قال في حديث لقناة فوكس نيوز، الأحد، إنه لم "يعد مصابا بالفيروس"، ولا يتناول أي دواء في الوقت الحالي، وأكد أنه قادر على العودة إلى الحملة الانتخابية، دون أن يشكل خطورة على الآخرين.

وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد اجتزت الاختبار بنجاح وفق معايير عالية، وأنا في حالة جيدة، ويمكنني الخروج من العزل".

وأكد البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس لم يعد مصدرا لنقل العدوى،وذلك قبل أسابيع من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر، وفق قناة "الحرة".

وفي وقت سابق، أطل الرئيس ترامب على مئات من أنصاره، في أول مناسبة عامة يحضرها منذ إصابته بالفيروس، معلنا من شرفة البيت الأبيض، أنه يشعر بـ"حالة رائعة".

وقال: "أريد أن تعرفوا بأن بلدنا سيهزم هذا الفيروس الصيني الفظيع"، بينما هتف له مئات المؤيدين الذين وضع معظمهم الكمامات.

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