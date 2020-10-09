سلطنة عمان تفرض حظر تجول اعتبارا من الأحد المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت اللجنة العليا العمانية لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (8:00) الثامنة مساءً حتى الساعة (5:00) الخامسة صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم السبت 24 أكتوبر. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر و إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وتهيب اللجنة العليا بالجميع وخصوصاً الشباب التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنيّة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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