بالفيديو.. زوبعة تدمّر أسطح منازل في توسكانا الإيطالية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

جرح ثلاثة أشخاص على الأقل، بعد أن دمرت زوبعة أسطح منازل وألحقت أضرارا مادية بمبان أخرى في منطقة توسكانا الإيطالية.

ولحقت أضرار جسيمة بعديد الممتلكات، كما وقعت أشجار في منتجع روزينيانو سولفاي الساحلي قرب ليفورنو، كذلك دمر هيكل مصمم لتغطية ملاعب التنس في المدينة بسبب هذه الزوبعة. 

ونقلت "يورونيوز" عن وسائل إعلام محلية قولها إن فرق الطوارئ أنقذت ثلاثة جرحى على الأقل إثر انهيار الهيكل.

وقد تضررت من هذا الطقس السيىء مناطق إيطالية عدة، مثل لمبارديا وتوسكانا وأومبريا، ولاتسيو وكامبانيا.

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  • إيطاليا
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