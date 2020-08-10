تسجيل 223 إصابة جديدة بكورونا في عُمان و63 في سوريا

المصدر: وكالات

أعلنت سلطنة عمان أمس تسجيل 223 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد 19" منها 148 لعمانيين و75 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المُسجلة 81580 بالإضافة إلى 513 وفاة وتماثل 74691 حالة للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية (العمانية) أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 44 حالة، ليصل إجمالي المنومين إلى 488 والحالات المنومة في العناية المركزة 171.

وفي سوريا، أعلنت الحكومة أمس الأحد تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه "تم تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 1188 حالة".

وأضافت "تم تسجيل حالتي وفاة ما يرفع عدد المتوفين إلى 52 حالة".

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل (15) إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها ليرتفع العدد الكلي إلى (101) حالة، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

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