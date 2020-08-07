دعوى قضائية من مالك باخرة سياحية أغرقها انفجار بيروت

المصدر: أ ف ب

قدّم رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي الجمعة دعوى قضائية ضد المسؤولين كافة والمتسبّبين بانفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب بغرق باخرة سياحية يملكها ومقتل اثنين من طاقمها في عداد أكثر من 150 ضحية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن أبو مرعي أن "الدعوى القضائية هي ضد كل المسؤولين من أعلى الهرم الى أسفله، ممن تسببوا بالانفجار الهائل".

وقُتل اثنان من طاقم الباخرة السياحية الضخمة "أورينت كوين"، وأصيب سبعة آخرون من أصل 35 موظفاً كانوا على متنها لحظة وقوع الانفجار الذي تسبّب بإصابة أكثر من خمسة آلاف شخص في بيروت وضواحيها.

وطالب أبو مرعي بتحقيق "عادل وسريع وشفاف، وإعلان النتائج بأسرع وقت ممكن"، داعياً الدولة الى "التعويض عن المتضررين سريعاً من أجل النهوض مجدداً".

وتُعتبر دعوى أبو مرعي الأولى من نوعها، وقد تفتح الباب أمام دعاوى أخرى لمتضررين كثر من الانفجار.

وأتى الانفجار ليشكل أكبر كوارث اللبنانيين، الذين يعانون منذ أشهر من أسوأ أزمة اقتصادية. وتسبّب بتشريد نحو 300 ألف شخص من منازلهم وألحق دماراً هائلاً.

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