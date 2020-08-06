بتوجيهات خادم الحرمين.. مساعدات إنسانية سعودية عاجلة إلى لبنان

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقًا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، تعلن وزارة الخارجية السعودية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كلمات دالة:
  • خادم الحرمين،
  • لبنان،
  • وزارة الخارجية،
  • بيروت
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