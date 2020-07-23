الصحة الإيطالية تستبعد حدوث موجة ثانية لكورونا

المصدر: وكالات

قال وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبرانتسا، إنه ليس من المؤكد حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا في فصل الخريف المقبل، غير أنه شدد على ضرورة أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن الوزير قوله اليوم الخميس: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين. نحن نواصل استثمار الموارد في الخدمة الصحية الوطنية".

وأضاف: "لقد تعلم مهنيونا الصحيون بشكل أفضل في الأشهر الأخيرة كيفية التعامل مع الفيروس على المستوى السريري. أعتقد أن إيطاليا أصبحت أقوى الآن لأنها تعرف بشكل أفضل الخصم الذي تواجهه".

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