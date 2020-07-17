37574 وفاة بكورونا في المكسيك وأكثر من 35 ألفاً في إيطاليا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك أمس الخميس عن تسجيل 6406 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و668 وفاة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 324041 والوفيات إلى 37574.

وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون عدد المصابين الفعلي أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المسجلة.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الخميس أنّ عدد ضحايا وباء كوفيد-19 في البلاد تخطّى عتبة الـ 35 ألفاً بعدما توفّي خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 20 مصاباً بالفيروس الفتّاك.

وقالت الحماية المدنية إنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35,017 وفاة، نصفها تقريباً (16,775 وفاة) سجّلت في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد والذي كان أول وأضخم بؤرة للوباء.

وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا وقد سجّلت لغاية الخميس 243,736 إصابة مؤكّدة بالفيروس.

ولا يزال 750 من هؤلاء المصابين يتلقّون العلاج في المستشفيات، بينهم 53 في العناية المركّزة.

وسجّلت البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 230 إصابة جديدة، وفقاً للحماية المدنية.

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