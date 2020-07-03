حادث تصادم يودي بحياة 15 شخصاً في باكستان

المصدر: وام

أدى حادث تصادم بين حافلة متجهة إلى مدينة لاهور بالبنجاب وقطار عند معبر قرب مدينة شيخو بورا إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 8 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة السكك الحديدية الباكستانية، في بيان، إن فرق الإنقاذ قدمت الاسعافات الأولية للمصابين، وتم بعد ذلك نقلهم إلى مستشفى شيخو بورا.

وكانت الحافلة تقل حجاجاً سيخاً زاروا المكان المقدس "نانكانا صاحب" عائدين إلى بيشاور بإقليم خيبر بختون.

وأعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان عن حزنهما على ضحايا الحادث.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز