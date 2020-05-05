الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات يعلن دعمه للصلاة من أجل الإنسانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن ميغيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، دعمه للصلاة من أجل الإنسانية التي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقال موراتينوس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنني أدعم من كل قلبي دعوة اللجنة العليا إلى الأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية، وسوف أصلي في الرابع عشر من مايو من أجل وحدتنا وإنسانيتنا".

يُذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بياناً دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس في العالم إلى الصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

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