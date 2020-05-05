إحباط هجوم إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في حلب

المصدر: دمشق - د ب أ

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدَّت لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في مدينة حلب شمال غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري سوري: "ظهر على شاشات وسائط دفاعنا الجوي طيران معادٍ قادم من شمال شرق أثريا، استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة، وقد تصدَّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، ويتم التدقيق في الخسائر التي خلَّفها العدوان".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن "قصفاً صاروخياً إسرائيلياً استهدف مركز البحوث العلمية في ريف حلب الجنوبي الشرقي، وإن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري تصدَّت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت أغلبها".

وأكدت المصادر أن "ثلاثة انفجارات ضخمة هزَّت مدينة حلب كانت بسبب إسقاط الصواريخ الإسرائيلية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز