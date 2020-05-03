القبض على "أخطر مغتصب في البلاد" اغتصب 30 فتاة بحساب فيسبوك مزيف

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الشرطة المغربية من القبض على شاب لقبته بـ "أخطر مغتصب في البلاد"، إذ تمكن من اغتصاب 30 فتاة ولم تنجو منه القاصر أو المتزوجة.

في البداية لم يعترف الشاب، وهو من الدار البيضاء، بجرائمه الشنيعة إلا بعد مواجهته بعدد من ضحاياه، عندها انهار واعترف وبدأ في شرح الخطة التي رسمها للنيل من ضحاياه.

وبحسب ما ذكره موقع "أخبارنا المغربية" أنشأ حساباً زائفاً على "فيس بوك"، طرح من خلاله هواتف ذكية للبيع بأسعار مغرية، فكان يرد على تساؤلات الفتيات وينتقل للحديث معهن على الخاص، ويقدم تخفيضات لهن وتسهيلات مثل التوصيل بسيارته إلى المنطقة المتفق عليها.

وحينما يقابل الضحية يستدرجها إلى منطقة خالية ويشهر سلاحه ويتمكن من اغتصابها ومن ثم يختفي عن الأنظار، ويغلق الحساب الوهمي وينشئ حسابا آخر لتنطلق رحلة البحث عن ضحية جديدة.

لكن، الحادثة التي تمكنت من الإيقاع به، حينما أخذ موعدا مع إحدى الضحايا أمام مركز تجاري، حيث أقلها بسيارته إلى مكان ارتكاب الجريمة، وعندما قدمت الضحية شكوتها تم الرجوع إلى كاميرات المراقبة وتمكنت الشرطة من التقاط رقم السيارة وتحديد هويته واعتقاله.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز