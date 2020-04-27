صفر إصابات بـ «كورونا» في الضفة وغزة

المصدر: دبي- البيان

لم تسجل أيّة إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس، ليستقر عدد الإصابات على 495 إصابة، منها 139 في الضفة الغربية، و7 في قطاع غزة، و251 في محافظة القدس، وأنه لا يوجد حالات من الإصابات في العناية المركزة. ونقل موقع «بوابة الهدف» عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الإيجاز الصحافي:



«إنه لم تسجل إصابات في فلسطين خلال أمس الأحد واليوم الاثنين». وكشف أن العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية «وصل إلى 1.4 مليار دولار، وهذا يعني اتباع موازنة تقشف تتضمن خفض النفقات قدر المستطاع».



وأوضح أنه سيتم تقديم مساعدات مالية 40 ألف عامل متعطّل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررة.



وبيّن أن صندوق وقفة عز جمع تبرعات وصلت إلى 13.6 مليون دولار، مضيفاً: «سنضيف 9 آلاف أسرة لقائمة المساعدات التي ستصرف الشهر المقبل».



أمّا في غزة، أعلنت وزارة الصحة عن خروج تسع حالات شُفيت من فيروس «كورونا» من 10 تعافت، فيما لازالت سبع حالات مصابة تتلقى العلاج في مستشفيات العزل.



وأوضحت الوزارة في تقرير يومي تصدره بشأن مستجدات فيروس «كورونا» في القطاع، أن حالة شفاء لازالت في الحجر الصحي بمعبر رفح. وأكدت عدم تسجيل أية إصابات جديدة في القطاع، مشيرة إلى أنه «لم يتم إجراء أي عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية». ولفتت إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 4427 عينة، منها 4410 ظهرت نتائجها سلبية، و17 إيجابية.



وذكرت أن عدد النزلاء المحجورين في 26 مركز حجر صحي خاص بلغ 1998 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض، وهم الذين عادوا عبر معبري رفح وبيت حانون.



الجاليات الفلسطينية



في غضون ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أن عدد الإصابات بـ «كورونا» بين الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغت حتى الآن 1097 حالة.



فيما سجلت 56 حالة وفاة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة قولها- في بيان - أنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 600، عبر سفارات فلسطين، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة.



وأوضحت أن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية.



وأكدت أن وزارة الخارجية الماليزية أوعزت لسفارتها في الأردن، بشأن الترتيب اللوجستي للمساعدات الطبية التي سيتم إرسالها إلى فلسطين، لسد احتياجاتها لمواجهة «كورونا».



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز