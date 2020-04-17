روسيا تعتمد عقار الملاريا علاجاً لـ"كورونا"

المصدر: موسكو - أ ف ب

أجازت الحكومة الروسية علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بعقار الهيدروكسيكلوروكين الخاص بعلاج الملاريا، الذي تثير فعاليته جدلاً في العالم.

وفي مرسوم نُشر مساء الخميس، أعطت الحكومة الروسية توجيهات بهذا المعنى للهيئات الطبية، موضحةً أن الصين قدمت لروسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار.

ونُشر المرسوم إثر محادثة هاتفية أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وسيوزَّع العقار على المستشفيات التي تعالج حالات كوفيد-19 أو الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم.

والكلوروكين كما الهيدروكسيكلوروكين هو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا.

ولهذين العقارين آثار جانبية خطيرة، خصوصاً إذا تم إعطاؤهما بجرعات عالية أو مع أدوية أخرى، رغم أن لديهما مزايا مضادة للفيروسات.

ويدعو أطباء ومسؤولون إلى استخدام هذا العقار على نطاق واسع حتى إن الرئيس دونالد ترامب وصفه بأنه "هبة من السماء"، لكن الأوساط العلمية والهيئات الصحية تدعو إلى انتظار التحقق علمياً من فعاليته، محذرة من المخاطر على المرضى.