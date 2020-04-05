140 إصابة جديدة بكورونا في السعودية و13 بالأردن والجزائر توسّع الحجر

المصدر: وكالات



أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد- 19 ) ليبلغ مجموع الحالات المؤكدة بها 2179 حالة والحالات النشطة منها 1730، والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية والملاحظة الصحية وأغلبها حالات مستقرة ومطمئنة وبعضها يتلقى الرعاية المكثفة.

وأكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي أن من بين الحالات حالتين مرتبطتين بالسفر معزولتين صحيا منذ قدومهما إلى منافذ المملكة و بقية الحالات البالغة /138/ من المخالطين اجتماعيا ونقلت العدوى لها من حالات سبق الإعلان عنها وهي تحت المراقبة الصحية.

وأوضح أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 420 حالة بإضافة 69 حالة تعاف جديدة، فيما تم تسجيل 4 حالات وفيات، وهي لمواطنة في المدينة المنورة و3 وفيات لمقيمين في المدينة وجدة ومكة المكرمة ليبلغ اجمالي عدد حالات الوفيات 29 حالة.

وفي الأردن أعلن أمس عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 323 حالة.

وأعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، خلال إيجاز صحفي أن هناك 16 حالة شفاء جديدة من الفيروس منها 11 حالة في مستشفى الأمير حمزة و 5 حالات بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وأوضح أن الحالات الجديدة توزعت بواقع حالتين بمحافظة إربد وحالة من فندق ريجنسي لمصاب قادم من بريطانيا ومصابة من شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعمل على تنظيف الطائرات وحالة مخالطة في محافظة عجلون و5 أفراد من عائلة واحدة مخالطين لأبيهم المصاب و3 حالات من عائلة واحدة مخالطين للأب والأم المصابين وهم أبناؤهم.

أما في الجزائر، فقال التلفزيون الرسمي أمس إن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر توسيع الحجر الجزئي للسكان إلى كل مدن البلاد اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 19 أبريل الجاري.

وأوضح ذات المصدر، أن الحجر الجزئي بالنسبة للولايات الجديدة وعددها 38 يمتد من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا. كما نوه أن ولاية البليدة التي سجل بها أكبر عدد من الإصابات ستبقى تحت الحجر الشامل طيلة هذه الفترة.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري عن تمديد الفترة الزمنية للحجر الجزئي لتبدأ من الساعة الثالثة ظهرا ( بدلا من الساعة السابعة مساء) حتى الساعة السابعة صباحا، وفق مخاطر انتشار فيروس كورونا، بالنسبة لتسع ولايات.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وسجلت الجزائر 25 حالة وفاة و80 إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع المجموع إلى 130 حالة وفاة و1251 إصابة.