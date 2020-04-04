ترامب: التباعد نعم.. الكمامة لا

المصدر: دبي - البيان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يرتدي الكمامة على الرغم من أنه وجه هذه النصيحة الإرشادية الطبية الجديدة للأمريكيين بأن يفعلوا ذلك، لكنّه شدد على ضرورة «التباعد الجسدي». ونقلت «روسيا اليوم» عن ترامب قوله «لا أتخيل نفسي وأنا أرحب بالرؤساء ورؤساء الحكومات والملوك والملكات» في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة».

وشدد ترامب على أن الالتزام بهذه النصيحة الإرشادية «اختياري» وليس إلزامياً، وأضاف قائلاً: «ليس عليك القيام بذلك، لا أعتقد أنني سأقوم بذلك».

وكان الرئيس الأمريكي قال في موجز صحافي في البيت الأبيض، إن حكومة الولايات المتحدة توصي المواطنين بحمل أغطية قماش على وجوههم على أساس طوعي كإجراء يهدف للحد من انتشار فيروس «كورونا». وأضاف أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والحماية منها، لا ينصح المواطنين بارتداء الكمامات الطبية. وشدد على أن التوصيات الجديدة لا يجب النظر إليها على أنها تحل مكان التوصية بالالتزام بإجراءات «التباعد الجسدي»، التي صدرت سابقاً.