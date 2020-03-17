الهند تغلق كل المتاحف والمعالم السياحية وتاج محلّ بسبب كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات الهندية أنّ كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد، بما في ذلك "تاج محلّ" الشهير، ستغلق أمام الزوار اعتبارا من الثلاثاء، وذلك في إطار الجهود الرامية للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

وقال وزير السياحة براهلاد باتيل في تغريدة على تويتر إنّ "كل المعالم التي يتم الدخول إليها مقابل بدل مالي وكل المتاحف تلقت أمراً بإغلاق أبوابها لغاية 31 مارس".

والهند البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، وقد سجّلت حتى اليوم 114 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد بينها حالتا وفاة.

وسبق للسلطات أن أغلقت غالبية المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد، بما في ذلك دور السينما، كما علّقت إصدار التأشيرات السياحية واتّخذت إجراءات عدّة أخرى للحدّ من تفشّي الوباء.

واعتباراً من الأربعاء سيتمّ حظر كلّ الرحلات الجوية الآتية من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا.

وكانت الحكومة أعلنت الإثنين أنّ المسافرين من الإمارات وقطر وعُمان والكويت سيوضعون في الحجر الصحّي لمدة 14 يوماً لدى وصولهم إلى الهند، حالهم في ذلك حال أولئك الآتين من الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

وأغلقت الهند كل المعابر الحدودية مع بنغلادش وبورما.