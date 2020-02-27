29 وفاة جديدة بكورونا في الصين و13 في كوريا الجنوبية

المصدر: وكالات

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" (كوفيد-19) في الصين القاريّة الخميس إلى 2.744 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرون الماضية وفاة 29 شخصاً بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد منذ حوالى شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء إنّ عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القاريّة (بدون هونغ كونغ وماكاو) ارتفع إلى 78.497 شخصاً بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرون الماضية إصابة 433 شخصاً، الغالبية الساحقة منهم (409) في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وفي كوريا الجنوبية سجلت 13 حالة الوفاة الـ 13 جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة بلومبورغ للأنباء اليوم الخميس نقلا عن السلطات في مدينة دايغو.

وقال عمدة دايغو إنه ليست هناك أسرة كافية في المستشفيات لعلاج حاملي الفيروس.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أعلنت في اليوم الخميس تسجيل 334 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1595.