حفتر يأمر بتحرير مرزق خلال 10 أيام

المصدر: طرابلس- البيان

أعطى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، تعليماته إلى آمر المنطقة العسكرية بالمنطقة الجنوبية، بتحرير مرزق من الإرهاب، وعودة أهاليها النازحين منها، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، فيما اتهم الجيش ميليشيا طرابلس بإطلاق صاروخين على أحياء مدنية.

ولا تزال مرزق الواقعة جنوب غرب البلاد، تخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة تتكون من مسلحين انفصاليين من التبو ومتمردين من المعارضة التشادية المسلحة وفلول الجماعات الإرهابية الفارة من ضربات الجيش في شرق ليبيا.

ووجه حفتر بمنح علاوة مالية لكل العسكريين المُشاركين في العمليات العسكرية الحالية، على أن تُصرف لهم خلال مدة تكليفهم بالقتال.

دعم

إلى ذلك، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، تحرك عدد من الوحدات وسرايا الإسناد لدعم وحدات الجيش المنتشرة في محاور العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشعبة أن اللواء المجحفل 106 والكتيبة 166 قد التحقوا بوحدات الجيش في طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، إن القوات المتمركزة على تخوم طرابلس دمرت 6 آليات مسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق، وإن الاشتباكات أسفرت عنها عدد من القتلى والجرحى من أسر أفراد قوات واندحار ما تبقى منهم.

سيطرة

وأكد المركز الإعلامي للجيش الليبي أن قوات الجيش تسيطر بشكل جيد على مناطقها في محاور العاصمة المختلفة، وإن محاولات قوات حكومة الوفاق لمنع تقدمها باءت بالفشل. وأشار إلى السيطرة الجوية التي تتمتع بها قوات الجيش التي تنفذ غارات جوية على مختلفة مناطق ومدن المنطقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات طرابلس، مؤكدة أن قوات المشاة تتقدم بشكل مدروس ومحسوب بدقة.

من جهة أخرى اتهم الجيش الليبي ميليشيات طرابلس بإطلاق صاروخين على أحياء مدنية، وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن أحد الصواريخ سقط على مخبز، في حين أصاب الثاني مسجداً. وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القوة التي استهدفت المدنيين بصاروخين تتواجد في عين زارة، وتحديداً بشركة الصرف الصحي.